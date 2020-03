പോപ്പ് സംഗീത ഇതിഹാസം മൈക്കല്‍ ജാക്‌സണ്‍ കൊറോണ വൈറസ് പോലുള്ള മഹാമാരികളെ നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിരുന്നുവെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്‍ അംഗരക്ഷകന്‍ മാറ്റ് ഫിഡേസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അത്തരം അവസ്ഥ മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് പരിഹാസങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം മാസ്‌ക് ധരിച്ചിരുന്നതെന്നും മാറ്റ് സണ്‍ ഡോട് കോമിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലോകം മുഴുവന്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മാറ്റിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

'പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു രോഗം ആഗോളതലത്തില്‍ പരക്കുമെന്നും.നമ്മള്‍ ഈ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമെന്നും ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിരന്തരം മുഖത്ത് മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാന്‍ അദ്ദഹത്തോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു: 'മാറ്റ് ഞാന്‍ രോഗബാധിതനാകാന്‍ പാടില്ല. എനിക്കെന്റെ ആരാധകരെ കൈവിടാനാകില്ല. എനിക്ക് നിറയെ സംഗീത പരിപാടികള്‍ ഉണ്ട്. ഞാന്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ ജനിച്ചതിനു ഒരു കാരണമുണ്ട്. എനിക്കെന്റെ ശബ്ദത്തെ നശിപ്പിക്കാനാകില്ല, ഞാന്‍ ആരോഗ്യവാനായി തന്നെ ഇരിക്കണം. എനിറിയില്ല ഇന്ന് ഞാന്‍ ആരെയാണ് കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്നോ എന്തിനെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരികയെന്നോ.... ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം'

ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞിരിന്നുവെങ്കില്‍ ആളുകള്‍ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു. തന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതില്‍ അദ്ദേഹം വിലപിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ആരും ഗൗരവമായി എടുക്കാറേയില്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണം.. ബുദ്ധിയില്ലാതെ ഒരാള്‍ ഒരിക്കലും ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ആകില്ല... അദ്ദേഹം സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യല്‍ കൂടിയാണ്... മാറ്റ് പറയുന്നു.

