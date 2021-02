പോപ്പ് ഗായിക റിഹാനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുന്‍ പോണ്‍ താരം മിയ ഖലീഫ. 'എന്തൊരു മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു'- മിയ ഖലീഫ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU — Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021

കര്‍ഷക പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി.എന്‍.എന്‍. തയ്യാറാക്കിയ വാര്‍ത്ത പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് റിഹാന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കര്‍ഷക റാലിയില്‍ പോലീസുമായി സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചു എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് റിഹാന ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കാത്ത്? എന്ന് റിഹാന ചോദിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഫാര്‍മേഴ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗും ഗായിക ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

റിഹാനയ്‌ക്കെതിരേ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റണാവത്ത് രംഗത്ത് വന്നു. ഗായികയെ വിഡ്ഢീ എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു പ്രതികരണം.

'ആരും ഇതെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ അവര്‍ കര്‍ഷകരല്ല തീവ്രവാദികളാണ്. ഇവര്‍ ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു, അതുവഴി മുറിപ്പെട്ട ദുര്‍ബലമായ രാജ്യത്തെ ചൈനയ്ക്ക് കീഴടക്കുകയും ചൈനീസ് കോളനിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. അമേരിക്കയെപ്പോലെ.

ഇരിക്കൂ വിഡ്ഢീ, ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ഡമ്മികളെപ്പോലെ രാജ്യത്തെ വില്‍ക്കുന്നില്ല''- കങ്കണ കുറിച്ചു.

