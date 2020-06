ആരാധകരെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും സിനിമാ പ്രവർത്തകരേയും ഒരുപോലെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തിയാണ് കന്നഡ നടൻ ചിരഞ്ജീവി സർജ വിടവാങ്ങിയത്. ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് കൊതിതീരും മുൻപേയാണ് പ്രിയ ചിരുവിനെ മേഘ്ന രാജിൽ നിന്നും മരണം തട്ടിയെടുത്തത്. പത്ത് വർഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിൽ

2018 ൽ വിവാഹിതരായ ഇരുവരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി വന്നെത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിടവാങ്ങൽ. ഇപ്പോഴിതാ ഈ ദുർഘടമായ സമയത്ത് തനിക്കൊപ്പം നിന്നവർക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് മേഘ്ന. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് താരം ചിരുവിന്റെ ആരാധകർക്കും സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കും സ്നേഹിതർക്കും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചത്.

മേഘ്നയുടെ കുറിപ്പ്

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഏന്‌റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. എന്‌റെ ഉത്തമമായ ലോകം ചിതറിത്തെറിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ ദുഃഖത്തിന്‌റെ കയങ്ങളിൽ താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ, എന്നെ സ്‌നേഹിച്ച, പിന്തുണ നൽകിയ ചേർത്തു പിടിച്ച എന്‌റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമാ മേഖലയിലെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും എല്ലാത്തിലുമുപരി, പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കണം നൽകിയ ചിരുവിന്‌റെ ആരാധകർക്കും നന്ദി.

നിങ്ങളോടുള്ള എന്‌റെ കടപ്പാട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ജന്മം മതിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല... നിങ്ങൾ എനിക്കൊപ്പം കരഞ്ഞു. എന്‌റെ ദുഃഖം പങ്കുവച്ചു. എന്‌റെ വേദന അറിഞ്ഞു. ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത അത്ര തന്നെ ചിരുവിനെ നിങ്ങളും മിസ് ചെയ്തു. ചിരുവിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഉപാധികളില്ലാത്ത ഈ സ്‌നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും ഞാൻ എന്നെന്നും കടപ്പെട്ടവളായിരിക്കും.

ചിരുവിനെ യാത്രയയ്ക്കാനെത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരും ഈ പ്രയാസമേറിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുമെല്ലാം, ചിരു നിങ്ങൾക്കെന്തായിരുന്നു എന്നതിന്‌റെ തെളിവായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കിയതിന് നന്ദി. അതു തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക.അല്ലെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നല്ലോ ചിരു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്,” മേഘ്ന കുറിച്ചു.

Content Highlights : Meghna Raj heartfelt note for Fans and well wishers of Chiranjeevi sarja