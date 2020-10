കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഒരേ സമയം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നടി മേഘ്ന രാജിന്റെ ബേബി ഷവറിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണത്. ആദ്യത്തെ കണ്മണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടെയാണ് മേഘ്നയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ഭർത്താവും നടനുമായ ചിരഞ്ജീവി സർജ അകാലത്തിൽ വിടവാങ്ങിയത്.

ഈ ബേബി ഷവർ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം പ്രിയ ചിരുവിന്റെ ആ​ഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് മേഘ്ന. ചിരഞ്ജീവിയുടെ മരണശേഷം ആദ്യമായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മേഘ്ന മനസ് തുറന്നത്.

"എനിക്ക് ആഘോഷങ്ങളൊന്നും താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചിരുവിന്റ ആ​ഗ്രഹങ്ങളാണ്. വേദി വരം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിരു പറഞ്ഞ മൂന്ന് വേദികളിലായി മൂന്ന് ചടങ്ങുകൾ നടത്തി. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോയത്. ഇപ്പോഴുമതേ. ഇതല്ലാം ഒരു ദുസ്വപ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ, ജൂൺ ഏഴിന് മുമ്പുള്ള ദിവസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായെങ്കിൽ എന്നെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 നോട് ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്. മാർച്ച് മുതൽ അവസാന നാൾ വരെ ഓരോ നിമിഷവും ചിരുവും ഞാനും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് വരുന്ന സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ആ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ആഘോഷമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ശക്തരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴെല്ലാം ചിരു എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കില്ല എന്ന്. ഞാൻ ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയാണ് ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്നാണ് ചിരു പറയാറുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എന്ന അത്ഭുതത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചിരു ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്". മേഘ്ന പറയുന്നു

ചിരഞ്ജീവി മരിച്ച ദിവസം സംഭവിച്ചതെന്തെന്നും മേഘ്ന തുറന്ന് പറഞ്ഞു

"ഒരു സാധാരണ ഞായറാഴ്ച്ചയായിരുന്നു. സഹോദരൻ ധ്രുവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒപ്പം വീടിന് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചിരു കുഴഞ്ഞു വീണെന്ന് അകത്ത് നിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ച് പറയുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ബോധം വന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ബോധരഹിതനായി. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജൻസി റൂമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി. സംഭവിച്ചത് ഹൃദയാഘാതാമാണെന്ന് ഞങ്ങളെ ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വച്ച് ബോധം വന്ന ആ ചെറിയ നിമിഷവും നീ വിഷമിക്കരുതെന്നാണ് ചിരു എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ"

Content Courtesy : Times Of India

Content Highlights : Meghna raj about baby shower chiranjeevi Sarja his last moments