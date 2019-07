അടുത്ത വീട്ടിലെ നാടന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഛായയുള്ള നായികയായി സിനിമയിലെത്തിയ നടിയാണ് മീരാ നന്ദന്‍. ദിലീപിന്റെ നായികയായി എത്തിയ ലാല്‍ജോസ് ചിത്രമായ മുല്ലയാണ് മീരയുടെ ആദ്യ ചിത്രം. പുതിയ മുഖം, കേരള കഫേ, സീനിയേഴ്സ്, മല്ലു സിംഗ്, അപ്പോത്തിക്കിരി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടി ഇപ്പോള്‍ ഏറെ നാളായി സിനിമയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണ്. ദുബായില്‍ റേഡിയോ ജോക്കിയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് നടിയിപ്പോള്‍.

ചില മോഡലിങ്ങ് ഫോട്ടോകള്‍ പങ്കുവെച്ച് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ താരമായിരിക്കുകയാണ് മീര. വെസ്റ്റേണ്‍ കോസ്റ്റിയൂമില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നടിയുടെ പുതിയ ലുക്ക് തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. ചുവപ്പു നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ് ആണ് മീര ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടിയുടെ ചിത്രത്തിനു ചുവടെ സദാചാര കമന്റുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. പാന്റ് ഇടാന്‍ മറന്നു പോയോ എന്നു തുടങ്ങി അശ്ലീലക്കമന്റുകള്‍ വരെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മീരയിപ്പോള്‍.

തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ വിമര്‍ശിച്ചത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് മറുപടി നല്‍കുന്നതെന്ന് മീര പരഞ്ഞു. വളരെ മോശമായ കമന്റുകളാണ് പലരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആളുകളെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍ വിലയിരുത്തുന്നവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മീര കുറിച്ചു.

'കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ഞാന്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് താഴെ ഒരുപാട് വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. നിങ്ങളില്‍ പലരിലും അത് നീരസമുളവാക്കിയെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മോശം പ്രതികരണമോ അനാവശ്യ വിമര്‍ശനമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തെയും ഞാന്‍ ചെയ്യുന്നതിനെയും മാനിക്കുകയും എന്റെ വ്യക്തപരമായ അതിര്‍വരമ്പുകള്‍ കടന്നുകയറാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാന്‍, ധരിച്ച അത്ര ചെറുതല്ലാത്ത വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ചിലര്‍ പറഞ്ഞ അശ്ലീല വാക്കുകള്‍ തികച്ചും അറപ്പുളവാക്കുന്നതാണ്. ഫാഷനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ഇന്ത്യന്‍, പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രധാരണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാന്‍. ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരില്‍ ഒരാളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല. എന്റെ ജീവിതം എന്റേതായി ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ സന്തോഷം'- മീര കുറിച്ചു.

