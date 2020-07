താനൊരു സൂപ്പര്‍ മോഡലും പ്രശസ്ത നടിയുമാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബി​ഗ് ബോസ് താരം മീര മിഥുൻ. തമിഴ്സിനിമയിലെ പ്രശസ്ത താരങ്ങൾക്കെതിരേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി മീരയുടെ വിനോദം.

വിജയ്, രജനികാന്ത് തുടങ്ങിയവർ തനിക്കെതിരേ അപകീർത്തികരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തി എന്നതായിരുന്നു മീരയുടെ ആരോപണങ്ങളിലൊന്ന്. പിന്നീട് നടി തൃഷ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അനുകരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞും രം​ഗത്തെത്തി. തൃഷ തന്റെ വേഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു.

ഇപ്പോൾ വിജയ്ക്കെതിരേ മറ്റൊരു ആരോപണവുമായി രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണിവർ. വിജയിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകന്റെയും ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് മീരയുടെ പുതിയ ട്വീറ്റ്. വിജയ് ഫാൻസ് ക്ലബിന്റെ തലവനായ ഇയാൾക്ക് വിജയ് പണം നൽകി ട്വിറ്ററിലടക്കം തനിക്കെതിരേ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും തന്നെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടെന്നു ഇവർ പറയുന്നു.

Immanuel, @actorvijay fan club head,paid by @actorvijay to abuse me on @TwitterIndia,@NCWIndia @smritiirani Using profanity against a woman. Attack by @actorvijay to mentally depress me touching a very sensitive nerve of my womanity , provoking me for suicide. @narendramodi https://t.co/XCytZGCyM3 pic.twitter.com/Uxyf6oAyf4