‌നടി മീര മിഥുനെതിരേ പരോക്ഷ വിമർശനവുമായി നടിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ ഖുശ്ബു സുന്ദർ. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഖുശ്ബു സുന്ദർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ബി.ജെ.പിയുടെ വേൽയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കടലൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഖുഷ്ബു സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിലേക്ക് ഒരു ടാങ്കർ ലോറി വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം വ്യാജമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചിലർ രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിലൊരാളാണ് നടിയും മോഡലുമായ മീര മിഥുൻ. മീരയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു ഖുശ്ബുവിന്റെ ആക്രമണം

ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ന‌ടിയെന്ന നിലയിലും മനുഷ്യനെന്ന നിലയിലും ദുരന്തമായി തീർന്ന അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ നാടകം കളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എന്റെ ശ്രദ്ധ നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നു. എന്തു ചെയ്യും- ഖുശ്ബു കുറിച്ചു.

ഇതിന് മറുപ‌ടിയായി മീര കുറിച്ചതിങ്ങനെ:

If am a disaster, nobody will be talking about me 🧐 The mafia which has set you up, yea #Kollywood knows " Am a disaster or CREATOR " & yea my strong TRP is a proof too , so ur statement is wrong 😇 https://t.co/ejyltcHF5W