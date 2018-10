ഇന്ത്യ മൊത്തം മീ ടു തരംഗം അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി സ്ത്രീകള്‍ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബോളിവുഡിലെ പ്രശസ്തമായ കെ.ഡബ്യു.എ.എന്‍ സ്ഥാപകനും സെലിബ്രിറ്റി മാനേജരുമായ അനിര്‍ബാന്‍ ബ്ലായ്‌ക്കെതിരേ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി മേറ ഒമര്‍. അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ ജനിച്ച് സ്വീഡനിൽ വളർന്ന മെറ വജാഹ് തും ഹോയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രശസ്തയായത്.

അനിർബാനെതിരേ നേരത്തെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും ആരും തന്നെ അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ മേറ തന്റെ പേര് സധൈര്യം വെളിപ്പെടുത്തികൊണ്ടാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

മേറ ബോളിവുഡില്‍ അവസരം ലഭിക്കാനായാണ് അനിര്‍ബാനെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ അയാള്‍ തനിക്ക് മുന്നില്‍ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് തന്നെ കണ്ടെതെന്ന് നടി വ്യക്തമാക്കി.

ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ്‌ മേറ തന്റെ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

''2016ലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ഞാന്‍ എത്തുന്നത്. അന്നെനിക്ക് മുംബൈ തീര്‍ത്തും അപരിചിതമായ സ്ഥലമായിരുന്നു. അനിര്‍ബാനെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം വഴിയുള്ള പരിചയമായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറിയ ഇയാള്‍ പതുക്കെ തനിനിറം കാണിച്ചു തുടങ്ങി.

ഒരിക്കല്‍ അയാള്‍ എന്നെ അയാളുടെ 'ജോലി സ്ഥലം'എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു പോയിരുന്നു. നാണം കുണുങ്ങിയായിരുന്നു അഭിനയമോഹിയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ തന്റെ മുന്നിലിരുത്തി സ്വയംഭോഗം ചെയിപ്പിച്ചു എന്ന് അയാള്‍ എന്നോട് അഭിമാനപൂര്‍വം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നി. എന്നാല്‍ സിനിമയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അയാള്‍ എന്നോട് സംസാരിച്ചത്.

സിനിമയുടെ ആവശ്യത്തിനായി സെക്‌സ് അപ്പീലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ വേണമെന്ന്‌ ഇയാള്‍ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അയാള്‍ തന്നെ സ്വകാര്യ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ച് എടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ അസ്വസ്ഥയായ ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് സ്വന്തമായി ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കൊണ്ടു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അയാള്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നിട് അയാളെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണിക്കാനായി പോയ ദിവസമാണ് എനിക്ക് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. നീ വളരെ സെക്‌സിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അയാള്‍ എന്നെ ബലമായി ചുംബിച്ചു. ഞാന്‍ കുതറി മാറി പുറത്തേക്ക് പോയി വാതില്‍പ്പടിയിൽ വെച്ച് പിന്നെയും അയാള്‍ എന്നെ ചുംബിച്ചു. ചുംബിക്കുന്നത് സര്‍വസാധാരണമായ കാര്യമാണെന്ന് അയാള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കാറിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ എനിക്ക് കാലുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന തോന്നല്‍ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയധികം ഞാന്‍ പേടിച്ചു പോയിരുന്നു-മേറ പറയുന്നു

അനിര്‍ബാന്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ച രാത്രി പാലത്തില്‍ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ ഇയാള്‍ സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയിരുന്നെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: me too statement by meira omar wajah thum ho actress, Meira omar, anirbhan blah