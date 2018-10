നടൻ അലന്‍സിയറില്‍ നിന്നും ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടുവെന്ന നടി ദിവ്യ ഗോപിനാഥിന്റെ ആരോപണം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് തുടക്കമിട്ടത്. ദിവ്യയുടെ ആരോപണം ശരിവച്ച് സംവിധായകന്‍ ജുബിതും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ അലന്‍സിയർക്കെതിരേ വേറെയും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ അലൻസിയർക്കെതിരേ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ ആഷിഖ് അബു. അലന്‍സിയറുടെ തനിനിറം മനസിലാക്കാതെയാണെങ്കിലും അയാള്‍ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നതില്‍ ലജ്ജിക്കുന്നുവെന്ന് ആഷിഖ് അബു ഫെയ്​സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു

ആഷിഖ് അബുവിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ്

നടന്‍ അലന്‍സിയറിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പുറത്തുവന്നത്. ഇയാള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പല സെറ്റുകളിലും സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് അതനുഭവിച്ച പെണ്‍കുട്ടികളും ആ സിനിമകളുടെ സംവിധായകരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്വഭാവദൂഷ്യം അലങ്കാരമായി കൊണ്ടുനടക്കുകയാണിയാള്‍. ഇയാളുടെ തനിനിറം മനസിലാക്കാതെയാണെങ്കിലും ചില സിനിമകളില്‍ ഒരുമിച്ച് വര്‍ക്ക് ചെയ്യേണ്ടിവന്നതില്‍ ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ലജ്ജിക്കുന്നു.

ദിവ്യക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ !

