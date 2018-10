ബോളിവുഡ് നടന്‍ നാനാ പടേക്കറിനെതിരേ നടി തനുശ്രീ ദത്ത ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര നവനിര്‍മാണ്‍ സേന തലവന്‍ രാജ് താക്കറെ. നാന പടേക്കര്‍ മാന്യനല്ലെങ്കില്‍ പോലും തനുശ്രീയോട് മോശമായി പെരുമാറുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും തനുശ്രീ കള്ളം പറഞ്ഞതാകാമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്നും രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

'അയാള്‍ മാന്യനല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഭ്രാന്തമായ കാര്യങ്ങള്‍ അയാള്‍ ചെയ്യാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത് അയാള്‍ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കോടതി അക്കാര്യം പരിഗണിക്കട്ടെ, മാധ്യമങ്ങള്‍ മീ ടൂവിന് പിന്നാലെ പോകണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ. മീ ടൂ എന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത് ശരിയല്ലെ'ന്നും രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ഏതുതരം ആക്രമണങ്ങളിലും സഹായം തേടി നവനിര്‍മാണ്‍ സേനയെ സമീപിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടിച്ചമര്‍ത്തലിന് എതിരേ സ്ത്രീകള്‍ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തണമെന്നും എന്നാല്‍ ഇത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തേണ്ടത് പത്ത് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞല്ല, സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



പെട്രോള്‍ വില വര്‍ധന, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകര്‍ച്ച, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നീ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറയ്ക്കാനുള്ള പഴുതായാണ് മീ ടൂ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും രാജ് താക്കറെ ആരോപിച്ചു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും നിലവില്‍ ആരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

