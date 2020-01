ആദ്യ ട്രാന്‍സ് സൂപ്പര്‍ഹീറോയെ വരവേല്‍ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് മാര്‍വെല്‍ കോമിക് ലോകം. അയേണ്‍ മാനും തോറും ബ്ലാക്ക് വിഡോയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ഹീറോ ലോകത്തേക്ക് ട്രാന്‍സ് കഥാപാത്രം വരുന്ന വിവരം മാര്‍വെല്‍ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ കെവിന്‍ ഫേജ് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിലവില്‍ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാവും കഥാപാത്രത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വര്‍ഷമാവും ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക.

എന്നാല്‍, കേള്‍വിശക്തി ഇല്ലാത്തയാളും സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയുമൊക്കെ ആദ്യമായി സൂപ്പര്‍ഹീറോകളായെത്തുന്ന 'എറ്റേണല്‍സ്' ഈ വര്‍ഷമാദ്യംതന്നെ പുറത്തിറങ്ങും.

2021-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന 'തോര്‍; ലവ് ആന്‍ഡ് തണ്ടര്‍'എന്ന ചിത്രത്തിലാവും ആദ്യ ട്രാന്‍സ് കഥാപാത്രമെത്തുകയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍, വാല്‍ക്കൈറി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉഭയലൈംഗിക വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തേ ബ്ലാക്ക് പാന്തറില്‍ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ട്രാന്‍സ് സൂപ്പര്‍ഹീറോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണിപ്പോള്‍ മാര്‍വെല്‍ ആരാധകര്‍.

സ്റ്റാര്‍വാര്‍സ് പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ സിനിമയായ 'ദി ലാസ്റ്റ് ജെഡായി'ലെ സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളായ സ്ത്രീകളുടെ ചുംബനരംഗം ഡിസ്‌നി ഒഴിവാക്കിയത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് എതിരാളികളായ മാര്‍വെലിന്റെ നീക്കമെന്നത് ശ്രദ്ധാര്‍ഹമാണ്.

