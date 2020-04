മഞ്ജു വാര്യരുടെ 23 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ഈ ചിത്രം ആണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് രാജേഷ് നെന്‍മാറയാണ് ഈ ചിത്രം ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 1997ല്‍ സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേം എന്ന ചിത്രത്തിലെ സെറ്റിലും 23 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം 2020ല്‍ ചതുര്‍മുഖം എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് സെറ്റില്‍ വച്ചും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളൊന്നിച്ച് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാജേഷ്. മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്ക് ഒരു മാറ്റവുമില്ലെന്നും ഇപ്പോഴും അതേ സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് കമന്റുകള്‍.

1998ല്‍ പുറത്തു വന്ന സിബി മലയില്‍ ചിത്രം സമ്മര്‍ ഇന്‍ ബത്‌ലഹേം മഞ്ജുവിന്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ തമാശാ ഡയലോഗുകള്‍ ഇന്നും ടിക്ടോക്കിലൂടെയും മീമുകളായും ആരാധകര്‍ നെഞ്ചേറ്റുന്നു.

മഞ്ജു വാര്യരും സണ്ണി വെയ്‌നും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ചതുര്‍മുഖം. നവാഗതരായ സലില്‍-രഞ്ജിത് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ജിസ് ടോം മൂവീസിന്റെ ബാനറില്‍ ജിസ് തോമസ്, ജസ്റ്റിന്‍ തോമസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം. അഭയകുമാര്‍, അനില്‍ കുര്യന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന് കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഭിനന്ദന്‍ രാമാനുജന്റേതാണ് ക്യാമറ. ഡോണ്‍ വിന്‍സെന്റ് സംഗീതം പകരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കയറ്റം, ജാക്ക് ആന്റ് ജില്‍, മരക്കാര്‍ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം, ലളിതം സുന്ദരം എന്നിവയാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍.

Content Highlight : manju warrier with makeupman 23 years ago on summer in bethlehem movie sets pic viral