പോയ വര്‍ഷത്തെ തമിഴ് സിനിമകളില്‍ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു പ്രണയവും വിരഹവും പ്രമേയമാക്കിയ 96. റാം, ജാനു എന്നീ പ്രണയജോഡികളുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രവും അതിലെ ഗാനങ്ങളും നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. ഒപ്പം നഷ്ടപ്രണയത്തിന്റെ ആര്‍ദ്രത അതിമനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് തൃഷയെയും വിജയ് സേതുപതിയെയും ആരാധകര്‍ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ചിത്രത്തിലെ ജാനുവായി സംവിധായകന്‍ പ്രേംകുമാര്‍ ആദ്യം മനസില്‍ കണ്ടിരുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം മഞ്ജു വാര്യരെയായിരുന്നു. മഞ്ജു തന്നെയാണ് ഫില്‍മി ബീറ്റ് തമിഴിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മഞ്ജുവും ഇക്കാര്യം അറിയുന്നത് ഈയിടെയാണ്. അടുത്തിടെ ദുബായില്‍ ഒരു അവാര്‍ഡദാന ചടങ്ങിന് പോയപ്പോഴാണ് തന്നോട് 96-ന്റെ സംവിധായകന്‍ പ്രേം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രേമിന്റെ വാക്കുകള്‍ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും മഞ്ജു പറയുന്നു.

മഞ്ജുവിന്റെ വാക്കുകള്‍

ദുബായില്‍ ഒരു അവാര്‍ഡ്ദാന ചടങ്ങിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഞാന്‍. വിജയ് സേതുപതിയും ചടങ്ങില്‍ അതിഥിയായി എത്തിയിരുന്നു. പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അവാര്‍ഡുമായി പോകുമ്പോള്‍ വിജയ് പിറകെ ഓടി വന്നു. 96ന്റെ സംവിധായകന്‍ പ്രേം നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുവെന്ന് വിജയ് അറിയിച്ചു.

പ്രേം എന്നെ കണ്ട ഉടന്‍ പറഞ്ഞത്, 'ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ വലിയ ആരാധകനാണ്. 96 സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങളെ നായികയാക്കാന്‍ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു' എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ എനിക്ക് വലിയ ഷോക്കായിപ്പോയി. എന്താണ് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്, ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല. ഒരു തവണ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഓടിവരില്ലായിരുന്നോ എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്.

അവര്‍ എനിക്കു വേണ്ടി ആരൊയൊക്കെയോ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ വിജയ്യുടെ ഡേറ്റുമായി ചെറിയ കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ വന്നപ്പോള്‍ അത് നടന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂളുകള്‍ തമ്മിലും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലേയ്ക്ക് എന്നെക്കൂടി വലിച്ചിഴയ്ക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ എത്തിയേനെ.

പക്ഷേ എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ജാനു എന്ന കഥാപാത്രം തൃഷയേക്കാള്‍ നന്നായി മറ്റാര്‍ക്കും ചെയ്യാനാവില്ല. തൃഷ ആ വേഷം അത്രയും ഭംഗിയാക്കി. സിനിമ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ അതറിയാം ആ കോമ്പിനേഷന്‍ മനോഹരമായിരുന്നു.

ആ സിനിമയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ 96 ഇപ്പോഴെങ്ങനെയാണോ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ്. അത് നിയോഗമാണ്. മാറ്റാനാകില്ല. പോയ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല.

'പ്രേമിനോട് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 'അടുത്ത പടത്തില്‍ എന്തു കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ, ഞാന്‍ വരാം. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടെങ്കില്‍ വേണ്ടാന്നുവയ്ക്കാമല്ലോ..പക്ഷേ അറിയിക്കണെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്- 'മഞ്ജു പറയുന്നു.

Content Highlights : Manju Warrier was the first choice to portray Jaanu In 96 Movie instead Of Trisha