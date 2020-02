മഞ്ജു വാര്യരുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പുറത്തുവിട്ട് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും. മഞ്ജുവിന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ മധു വാര്യരാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നടനായും നിര്‍മ്മാതാവുമായി സിനിമയിലെത്തിയ മധു വാര്യരുടെ ആദ്യ സംവിധാനസംരംഭമാണിത്. ബിജുമേനോനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍.

ലളിതം സുന്ദരം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില്‍. മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജുകളിലൂടെയാണ് ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. മഞ്ജുവാര്യരും കൊച്ചുമോനും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം. ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ബി കെ ഹരിനാരായണന്‍ വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബിജിബാല്‍ സംഗീതം പകരുന്നു. പ്രമോദ് മോഹന്റേതാണ് കഥയും തിരക്കഥയും. ഛായാഗ്രഹണം പി സുകുമാര്‍.

ഏകദേശം 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ് മഞ്ജുവും ബിജുമേനോനും ഒന്നിക്കുന്നത്. കണ്ണെഴുതിപ്പൊട്ടും തൊട്ട് ആണ് ബിജുമേനോനും മഞ്ജുവും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ച അവസാനചിത്രം. മുമ്പ് കൃഷ്ണഗുഡിയില്‍ ഒരു പ്രണയകാലത്ത്, പ്രണയവര്‍ണങ്ങള്‍, ഇന്നലെകളില്ലാതെ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു. സ്വ ലേ, മായാമോഹിനി എന്നീ ചിത്രങ്ങളില്‍ സഹനിര്‍മാതാവാണ് മധു വാര്യര്‍.

