മഞ്ജു വാര്യരും ധനുഷും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന തമിഴ് ചിത്രം അസുരനിലെ ഇരുവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പുറത്ത്. വെട്രിമാരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മഞ്ജുവിന്റെ തമിഴ് അരങ്ങേറ്റം കൂടിയാണ്.

ചിത്രീകരണം ഈ മാസം 26ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും മഞ്ജു വാര്യര്‍ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ധനുഷ് നേരത്തേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയോട് കലഹിക്കുന്ന കാമ്പുള്ള സിനിമകള്‍ സമ്മാനിച്ച വെട്രിമാരന്‍-ധനുഷ് ടീം ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഒന്നിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ വാനോളമാണ്. ധനുഷിന് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ആടുകളം സംവിധാനം ചെയ്തതും വെട്രിമാരനായിരുന്നു.

എ.ആര്‍ റഹ്മാന്റെ അനന്തിരവനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ജി.വി പ്രകാശ് ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം പകരുന്നത്. വെട്രിമാരന്‍-ധനുഷ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടുമൊന്നിക്കുകയാണ് ജി.വി പ്രകാശ്. വി ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ കലൈപുലി എസ്. തനുവാണ് അസുരന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Content Highlights: manju warrier dhanush movie asuran first look vetrimaaran after vada chennai manju tamil movie