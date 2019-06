നടിയും സംവിധായികയുമായ ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് മഞ്ജു വാര്യര്‍. 38-ാം പിറന്നാളിന്റെ നിറവിലാണ് ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്.

"ഗീതു, പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍...!!! എനിക്കു നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, നീയെന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്താണ്...!" മഞ്ജു കുറിച്ചു. നടന്‍ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനാണ് ചിത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചാക്കോച്ചന് പ്രത്യേകമായി മഞ്ജു കടപ്പാട് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

രഘുനാഥ് പലേരി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒന്ന് മുതല്‍ പൂജ്യം വരെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായാണ് ഗീതുവിന്റെ സിനിമാ പ്രവേശം. 1986 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, നെടുമുടി വേണു, ആശ ജയറാം എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള സംസ്ഥന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം ആ വര്‍ഷം ഗീതുവിനെ തേടിയെത്തി.

ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്‍, തെങ്കാശിപ്പട്ടണം, വാല്‍ക്കണ്ണാടി, പകല്‍പ്പൂരം, കണ്ണകി, അകലെ, രാപകല്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഗീതു നായികയായെത്തി. അകലെയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചു.

സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ രാജീവ് രവിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗീതുവിപ്പോള്‍ സംവിധാന രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രമാണ് ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം. ഗീതാഞ്ജലി ഥാപ, നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖി എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തിയ ലയേഴ്‌സ് ഡൈസ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഗീതു രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടി. മികച്ച നടി, മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകന്‍ എന്നീ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ ലയേഴ്‌സ് ഡൈസിനെ തേടിയെത്തി. ഗീതാഞ്ജലി ഥാപ്പയും രാജീവ് രവിയുമാണ് യഥാക്രമം പുര്‌സ്‌കാരം നേടിയത്. 87-ാമത് ഓസ്‌ക്കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക എന്‍ട്രിയായിരുന്നു ലയേഴ്‌സ് ഡൈസ്.

നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി ഒരുക്കുന്ന മൂത്തോന്‍ ആണ് ഗീതുവിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. മൂത്തോന്റെ ടീസറിന് വന്‍വരവേല്‍പ്പാണ് ലഭിച്ചത്.

