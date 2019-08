'ഹൗ ഓള്‍ഡ് ആര്‍ യു' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം മഞ്ജുവാര്യരും റോഷന്‍ ആന്‍ഡ്രൂസും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. പ്രതി പൂവന്‍ കോഴി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മഞ്ജു-റോഷന്‍ ടീമിന്റെ രണ്ടാം വരവ്. ഉണ്ണി.ആറിന്റെ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായ നോവലാണ് പ്രതി പൂവന്‍ കോഴി.

ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നതും ഉണ്ണി.ആര്‍. തന്നെയാണ്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറില്‍ ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ ആണ് നിര്‍മാണം. ചിത്രീകരണം ഞായറാഴ്ച്ച ആരംഭിക്കും.

സിനിമയില്‍ നിന്നും ഏറെക്കാലം വിട്ടുനിന്ന മഞ്ജുവാര്യരുടെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു 'ഹൗ ഓള്‍ഡ് ആര്‍ യു' എന്ന ചിത്രം. മലയാളത്തില്‍ ഏറെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം തമിഴിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. തമിഴ് റീമേക്കില്‍ ജ്യോതികയായിരുന്നു നായിക.

