കമ്മട്ടി പാടത്തിലെ ബാലനായി മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയ താരമാണ് മണികണ്ഠന്‍. ബാലന്‍ എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മികച്ച സ്വഭാവനടനുള്ള പുരസ്‌കാരവും മണികണ്ഠന്‍ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്‍ സ്വന്തമാക്കി. സാധാരണ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച മണികണ്ഠനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് അഭിനയത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂര്‍ണതയ്ക്കായി മണികണ്ഠന്‍ എന്തും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാര്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നരമാസം കൊണ്ട് മണികണ്ഠന്‍ 15 കിലോ ഭാരം കുറിച്ചത്. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നാടകത്തിന്.

നടന്‍ മുരളി അനശ്വരമാക്കിയ പുലിജന്‍മം സിനിമയുടെ നാടകരൂപത്തില്‍ പ്രധാനവേഷം കിട്ടിയപ്പോള്‍ ആ വേഷം മനോഹരമാക്കണമെന്ന ചിന്ത മാത്രമായിരുന്നു മണികണ്ഠന്. മെയ് വഴക്കം ഏറെ വേണ്ട നാടകമാണ്. സ്‌റ്റേജ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ആയതിനാല്‍ എഡിറ്റിങ്ങും റീടേക്കുമൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണം വെട്ടിക്കുറച്ചു, ചോറ് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കി. സൈക്ക്‌ളിങ് തുടങ്ങി. ഒറ്റയടിക്ക് ഇത്രയും ഭാരം കുറച്ചാല്‍ അത് ശരീരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ മണികണ്ഠന് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രം. ആ വേഷം എനിക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും എന്ന ഉറപ്പിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നെ സമീപിച്ചത്. നൂറ് ശതമാനം റിസല്‍ട്ട് നല്‍കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ്. നല്ല വേഷം കിട്ടിയാല്‍ എന്ത് റിസ്‌കും എടുക്കും.

കുട്ടക്കാലത്ത് സ്റ്റേജുകളില്‍ കസറിയ നാടകനടന്‍മാരുടെ ശരീരഭംഗിയും ശബ്ദഗാംഭീര്യവുമൊക്കെയാണ് എന്നെ നാടകത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ആഗ്രഹിച്ച വേഷങ്ങള്‍ പലതും കിട്ടാതെ പോയി. ചിലതൊക്കെ കൈയ്യെത്തും ദൂരത്ത് നിന്ന് തെന്നിമാറി.

