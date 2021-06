ഭര്‍ത്താവിന്റെ അകാലവിയോഗം ഉള്‍ക്കൊള്ളാനാകാതെ ബോളിവുഡ് നടിയും മോഡലുമായ മന്ദിര ബേദി. മന്ദിരയുടെ ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ രാജ് കൗശല്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് അന്തരിച്ചത്.

മുംബൈയിലെ വസതിയില്‍വച്ച് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. സഹപ്രവര്‍ത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം ഒട്ടനവധി പേരാണ് രാജ് കൗശലിന് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയത്. മുംബൈയിലെ ശ്മശാനത്തില്‍ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നു. മന്ദിരയും അന്ത്യകര്‍മങ്ങള്‍ ചെയ്തു.

1999-ലാണ് മന്ദിര ബേദി രാജ് കൗശലിനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. പ്രണയവിവാഹമായിരുന്നു. 2011-ല്‍ ഇവര്‍ക്കു മകന്‍ ജനിച്ചു. വീര്‍ കൗശല്‍ എന്നാണ് മകന്റെ പേര്. 2020-ല്‍ ഇവര്‍ താര എന്ന് നാല് വയസ്സുകാരിയെ ദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Filmmaker and Mandira Bedi's husband Raj Kaushal passed away due to cardiac arrest

