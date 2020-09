നടൻ സുശാന്ത് സിം​ഗ് രജ്പുതിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നത് കാമുകി റിയ ചക്രബർത്തിയാണ്. സംഭവത്തിൽ റിയയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ നടിക്കെതിരേയുള്ള വിമർശനം ശക്തമായി. കൊല്ലുമെന്നും ബലാത്സം​ഗം ചെയ്യുമെന്നെും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ റിയക്ക് ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് നടി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല. റിയക്കും കുടുംബത്തിനും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നടിയുടെ സഹോദരനടക്കമുള്ള കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ്.

അതിനിടെ റിയ സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു. രാജ്ദീപ്സർ ദേശായിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റിയ തന്റെ ഭാ​ഗം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ അഭിമുഖം വലിയ ചർച്ചയായി മാറുകയും നാനാകോണുകളിൽ നിന്ന് റിയക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ റിയയെ അനുകൂലിച്ച് നടിയും നിർമാതാവുമായ ലക്ഷ്മി മാഞ്ചു പങ്കുവച്ച കുറിപ്പുകൾ നേടുകയാണ്.

രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലും തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വാസ്തം എന്താണെന്നറിയാതെ റിയെയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണെന്നും അതവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ലക്ഷ്മി മാഞ്ചു കുറിച്ചു.

@sardesairajdeep @Tweet2Rhea @itsSSR . Wake up my industry friends... stop this lynching. #letthetruthprevail pic.twitter.com/5SCEX8Un8H