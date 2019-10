നടന്‍ വിജയ്‌ക്കെതിരേ ബോംബ് ഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ അരുണ്‍ എന്ന മണികണ്ഠനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് വിജയുടെ വീട്ടില്‍ ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഭീഷണി മുഴക്കി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കു അജ്ഞാത കോള്‍ വന്നത്. തുടര്‍ന്ന് നടന്റെ വീട്ടില്‍ പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ദീപാവലി റിലീസായി പുറത്തിറങ്ങിയ വിജയ് ചിത്രം ബിഗിലിന് ഫാന്‍ ക്ലബ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ നിരാശയിലായിരുന്നു അരുണ്‍. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ മനോവിഷമത്തിലാണ് പരിണിതഫലത്തെകുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ അരുണ്‍ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്

വിജയുടെ വീട്ടില്‍ ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏതു നിമിഷവും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നുമാണ് ഇയാള്‍ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഭീഷണിയെത്തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈ സാലിഗ്രാമത്തുള്ള നടന്റെ വീടിന് പോലീസ് കാവല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിജയുടെ അച്ഛന്‍ എസ്.എ ചന്ദ്രശേഖറുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോലീസ് സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

Content Highlights : Man who threatened to bomb Thalapathy Vijay's house arrested in chennai