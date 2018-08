തൃശൂര്‍: മലയാളികള്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലം നിറങ്ങളില്ലാത്തതാണ്. കനത്ത മഴയിലും പ്രളയത്തിലും അനേകം പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത്. പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി സിനിമാതാരങ്ങളും ഈ ഓണത്തിന് വിവിധ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെത്തിയിരുന്നു. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോട്ടപ്പുറം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടിയും നാദിര്‍ഷയും രമേശ് പിഷാരടിയും സന്ദർശിച്ചു.

എല്ലാവരോടും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ പോകുന്നത്. ജീവിതത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും നല്‍കിക്കൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി സംസാരിച്ചത്.

ഏകദേശം പതിനായിരത്തോളം പേര്‍ ഈ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ നാന്നുറോളം പേര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് ചെന്ന് മമ്മൂട്ടി വിഷമങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കോട്ടപ്പുറം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം മാള, പറവൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളും മമ്മൂട്ടി സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Mamooty in relief camps kerala floods and heavy rain fall and floods