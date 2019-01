ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായിരുന്ന പോക്കിരിരാജയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമായ മധുരരാജയുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വിട്ടു. പോക്കിരിരാജ ഒരുക്കിയ വൈശാഖ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രവുമായെത്തുന്നത്.

വില്ലന്‍മാരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി കുന്നുകൂട്ടി, കൈയില്‍ ആയുധവുമായി അവരുടെ മുകളില്‍ കയറി പുറം തിരിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന മാസ് ലുക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടി പോസ്റ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

പുലിമുരുകനു ശേഷം വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ പുലിമുരുകന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദയ് കൃഷ്ണ തന്നെയാണ് രചയിതാവ്. പീറ്റര്‍ ഹെയ്ന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണം ഷാജികുമാര്‍. സംഗീതം ഗോപി സുന്ദര്‍. ആശിഷ് വിദ്യാര്‍ഥി, ജഗപതി ബാബു, അതുല്‍ കുല്‍ക്കര്‍ണി, ജയ്‌, നെടുമുടി വേണു, അനുശ്രീ, ഷമ്‌നാ കാസിം, അജു വര്‍ഗീസ്,രമേഷ് പിഷാരടി, ധര്‍മജന്‍ ബോല്‍ഗാട്ടി വിജയരാഘവന്‍, അന്ന രേഷ്മ രാജന്‍, മഹിമാ നമ്പ്യാര്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നു. വിഷു റിലീസ് ആയാണ് ചിത്രമെത്തുക.

