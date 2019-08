പുതിയ തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിനായുള്ള ജയറാമിന്റെ ലുക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജയറാമിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്​സ്ബുക്ക് പേജില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകമാണ് പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വര്‍ക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് മെലിഞ്ഞ ജയറാമിനെ കണ്ട് ആരാധകര്‍ക്ക് മതി വരുന്നില്ല. മേക്കോവറിനെക്കുറിച്ച് തന്നോട് പ്രതികരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ജയറാം ഈയിടെ ഒരു ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ജയറാമിന്റെ വാക്കുകള്‍

'ഫെയ്​സ്ബുക്കിലിടുന്നതിനു മുമ്പ് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം മറുപടിയൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പോള്‍ വിചാരിച്ചു ഷൂട്ടിങ് ആയിരിക്കും. തിരക്കായിരിക്കും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് തുടരെ തുടരെ മെസേജ് റിങ് ടോണ്‍. 'എന്താടാ ഇത് ? നീ തന്നെയാണോ? അതോ തല മാറ്റിയൊട്ടിച്ചതാണോ?' എന്നാണ് മമ്മൂക്ക ചോദിച്ചത്. നിന്റെ പരിശ്രമത്തിനുള്ള ഫലമാണ്. നീ ഇങ്ങനെ തന്നെയിരിക്കണമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് മുന്‍ഗാമികള്‍ അവരല്ലേ? അവരെക്കണ്ടല്ലേ നമ്മള്‍ പഠിക്കേണ്ടത്.. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മേക്കോവര്‍ നടത്തി ആദ്യം അയച്ചതു മമ്മൂക്കയ്ക്കാണ്. പിന്നീടാണത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.'

തെലുങ്ക് താരം അല്ലു അര്‍ജുൻ നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് താരത്തിന്റെ പുതിയ മേക്കോവര്‍. ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന എ എ 19 എന്ന അല്ലു അര്‍ജുന്‍ ചിത്രത്തിലാണ് ജയറാം ഇനി അഭിനയിക്കന്നത്. താരത്തിന്റെ 'ഫ്രീക്കനായ' അച്ഛനായാണ് ജയറാം വേഷമിടുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍. അല്ലു അര്‍ജുന്റെ അമ്മവേഷത്തിലെത്തുന്നത് തബുവാണ്. ഒരു ദശാബ്ദത്തിനു ശേഷം തബു തെലുങ്കില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമിത്. ചിത്രത്തില്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്റെ നായികയാകുന്നത് പൂജ ഹെഗ്ഡെയാണ്. സത്യരാജ്, കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പിഎസ് വിനോദ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. എസ് തമനാണ് സംഗീതം. എസ് രാധാകൃഷ്ണയും അല്ലു അരവിന്ദും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം അടുത്ത വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങും.

