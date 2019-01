മലയാളത്തിലെ രണ്ട് സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പുതിയ സിനിമകളുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകളോടെയാണ് പുതുവര്‍ഷപ്പിറവി. സൂര്യക്കൊപ്പമുള്ള മോഹന്‍ലാലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും മമ്മൂട്ടിയുടെ എറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ പതിനെട്ടാംപടിയുടെ പോസ്റ്ററും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്.

വിഖ്യാത ചിത്രകാരന്‍ ലിയോനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്ത പെയിന്റിംഗായ 'അവസാനത്തെ അത്താഴ'ത്തെ (ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പര്‍) ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രമായ പതിനെട്ടാം പടിയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍. പഴങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മേശയ്ക്കു മുന്നില്‍ മമ്മൂട്ടിയും സിനിമയിലെ മറ്റു സഹതാരങ്ങളും സന്തുഷ്ടരായി നില്‍ക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. ബിജു സോപാനം, മാലാ പാര്‍വതി തുടങ്ങിയവരും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്.

ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണനാണ് പതിനെട്ടാംപടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് ആണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍. ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് പതിനട്ടാം പടി. ശങ്കര്‍ തന്നെയാണ് തിരക്കഥയും. കേരള കഫേയിലെ ഐലന്‍ഡ്‌ എക്സ്പ്രസാണ് ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രം. ഉറുമി, നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല, മൈ സ്റ്റോറി എന്നീ സിനിമകള്‍ക്കും അദ്ദേഹം തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്ററില്‍ സ്മോക്കിങ്ങ് പൈപ്പുമായി സ്‌റ്റൈല്‍ വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. 'ജോണ്‍ എബ്രഹം പാലയ്ക്കല്‍' എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥപാത്രത്തിന്റെ പേര്. 'മമ്മൂക്ക ബിക്കംസ് ദി മാസ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെയായിരുന്നു പോസ്റ്റര്‍.

