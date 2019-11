മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സന്ദര്‍ശിച്ച് മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂട്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'വണ്‍' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച്ച. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പുറത്തുവിട്ടത്.

സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണ് വണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തേ 'ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകള്‍' എന്ന സ്പൂഫ് ചിത്രം സന്തോഷ് സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോബി-സഞ്ജയ് ആണ്.

ആര്‍. വൈദി സോമസുന്ദരം ഛായാഗ്രാഹകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ ബാദുഷയാണ്. ഗേപി സുന്ദര്‍ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് ഗാനരചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് റഫീഖ് അഹമ്മദാണ്. ഇച്ചായിസ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. മേക്കപ്പ് ശ്രീജിത്ത് ഗുരുവായൂര്‍. എഡിറ്റര്‍ നിഷാദ്. പിആര്‍ഒ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്.

മമ്മൂട്ടി, നിര്‍മാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ്, സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്ത്, ജോജു ജോര്‍ജ്, രമേഷ് പിഷാരടി, ശങ്കര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍, സലിം കുമാര്‍, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ഗായത്രി അരുണ്‍, ബോബന്‍ സാമുവല്‍, കണ്ണന്‍ താമരക്കുളം തുടങ്ങി സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖര്‍ പൂജയില്‍ പങ്കെടുത്തു

Content Highlights : Mammootty Visits CM Pinarayi Vijayan, One Movie Shooting In Progress, Mammootty As CM