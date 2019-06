മമ്മൂട്ടിയുടെ വിദ്യഭ്യാസയോഗ്യതയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാല്‍ ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞും പറയും മമ്മൂട്ടി വക്കീലാണെന്ന്. നിയമത്തില്‍ ബിരുദമെടുത്ത മമ്മൂട്ടി അതെല്ലാം വിട്ട് സിനിമയെ മാത്രം പ്രണയിച്ചു. അങ്ങനെ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സിനിമയോടുള്ള സ്‌നേഹം മൂത്ത് പഠനകാലത്ത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു വര്‍ഷം നഷ്ടടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് താരം. 'ഉയരെ'യ്ക്കു ശേഷം ബോബി-സഞ്ജയ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന 'എവിടെ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിലാണ് മമ്മൂട്ടി ആ പഴയ കഥ പറഞ്ഞത്.

'സിനിമയോട് വല്ലാത്ത ഒരു ഭ്രാന്താണ്. സിനിമ കാണാന്‍ പോയതിന്റെ പേരില്‍ ഞാന്‍ ഒരുപാട് വഴക്കു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തല്ലും കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കാണാന്‍ പോയ കാരണം പള്ളിക്കൂടത്തില്‍ ഒരുവര്‍ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് ഞാന്‍. പ്രീഡിഗ്രി സെക്കന്‍ഡ് ഇയര്‍ തോറ്റു. ജീവിതം വരെ പണയംവച്ച് സിനിമയ്ക്കു പോയ ആളാണ്'- ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

ജൂബിലി, പ്രകാശ് മൂവിടോണ്‍, മാരുതി പിക്‌ചേഴ്‌സ് എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായി നിര്‍മിക്കുന്ന സിനിമയാണ് 'എവിടെ'. പ്രേംപ്രകാശ്, ജോയ്, തൊമ്മിക്കുഞ്ഞ് എന്നിവരെ കണ്ടപ്പോള്‍ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.

'നാടുവിട്ടുപോയ മകന്‍ നാട്ടില്‍ വന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. പഴയ ആള്‍ക്കാരെ വീണ്ടും കാണാന്‍ പറ്റിയതില്‍ ഏറെ സന്തോഷം. പ്രേംപ്രകാശിനെ ഞങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്നത് കറിയാച്ചന്‍ എന്നാണ്. സിനിമയില്‍ പിന്നണി ഗായകനാകാനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. അത് നടന്നില്ല. പിന്നെ, അഭിനയമായിച്ചു തുടങ്ങി. അരനാഴിക നേരം സിനിമയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പലപരിപാടികള്‍ക്കും കാണുമ്പോള്‍ കറിയാച്ചന്‍ പാട്ടുപാടുന്നത് കാണാം. നിസാര പാട്ടൊന്നുമല്ല, മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ പാട്ടൊക്കെയാണ്. വേറെ ഏത് പാട്ടായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പാടി തെളിയാത്ത പാട്ടുകാരനാണ് കറിയാച്ചന്‍'- മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

പത്മരാജന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത കൂടെവിടെ എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളായ ബോബിയും സഞ്ജയും ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടിയെ കാണുന്നത്. അന്ന് അവര്‍ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നുവെന്ന് മമ്മൂട്ടി ഓര്‍ക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടി ജീപ്പില്‍ കയറ്റി വേഗത്തില്‍ ഓടിച്ചുപോയപ്പോള്‍ പേടിച്ചിരുന്ന കാര്യമെല്ലാം ബോബിയും സഞ്ജയും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മമ്മൂട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ..

''ബോബിയും സഞ്ജയും ആ കഥ പറയുന്നത് കേട്ടാല്‍ ഇപ്പോഴും അവര്‍ വലുതായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നും. ഇവര്‍ ഇനി എന്നാണ് വലുതാകുക എന്നറിയില്ല. ഇരുവര്‍ക്കും ഈരണ്ടു മക്കള്‍ വീതമുണ്ട്. എന്നിട്ടും വലുതായിട്ടില്ല'

സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഔസേപ്പച്ചന്‍ സിനിമയില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചത് അഭിനയത്തിലൂടെയാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.

'ഔസേപ്പച്ചന്‍ വയലിന്‍ വായിക്കുന്ന കലാകാരനായിരുന്നു. ആദ്യം സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ, ഔസേപ്പച്ചന് ആ സിനിമയുടെ പേരുപോലും ഓര്‍മ കാണില്ല'- മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

