ലോക്ക് ഡൗണിനെ തുടർന്ന് തീയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ റിലീസിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് സിനിമാ മേഖല. മാർച്ചിൽ റിലീസ് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തുന്ന വണ്ണിന്റെ നിർമാതാക്കൾ. തങ്ങളുടെ ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിന് നല്‍കുന്നില്ലെന്നും കോവിഡ് ഭീതി മാറിയതിന് ശേഷം തീയേറ്റര്‍ റിലീസ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഇച്ചായീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ട കുറിപ്പ്

പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,

വൺ എന്ന സിനിമ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന വസ്‌തുത ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ലോകം നേരിടുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ അതിജീവിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ, നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും സധൈര്യം നേരിട്ട് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന എല്ലാവരെയും കൃതജ്ഞതയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മാറി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് തീയേറ്ററുകൾ വഴി തന്നെ വൺ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നത്. അത് വരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സർക്കാർ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും പാലിച്ച് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാം. ടീം വൺ !

മമ്മൂട്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കടയ്ക്കൽ ചന്ദ്രനായി വേഷമിടുന്ന വൺ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ബോബി-സഞ്ജയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ജയസൂര്യ നായകനായെത്തുന്ന സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിർമാതാവ് വിജയ് ബാബു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒടിടി റിലീസിനെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണ് സൂഫിയും സുജാതയും.

Content Highlights : Mammootty Starrer One Movie not to release in OTT Platforms Mammootty As kerala CM