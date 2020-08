മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തുന്ന വൺ എന്ന ചിത്രം ഒടിടി റിലീസിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സംവിധായകൻ സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ്.

ചിത്രം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിലീസിനെത്തുമെന്ന വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മമ്മൂട്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കടക്കൽ ചന്ദ്രനായി വേഷമിടുന്ന ചിത്രമാണ് വൺ.

"വൺ തീയേറ്ററിൽ തന്നെയേ പ്രദർശനത്തിനെത്തുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ വാർത്തയാണ്. അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. തീയേറ്ററർ റിലീസിനായാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്." സന്തോഷ് വിശ്വനാഥ് പറയുന്നു.

"ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഏതാണ്ട് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ലോക്ഡൗൺ വരുന്നത്. രണ്ട് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം മാത്രമേ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.അപ്പോഴാണ് ലോക്ഡൗണും മറ്റും വരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലും ചിത്രീകരണം സാധ്യമല്ല. വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വേണ്ട രംഗമാണ്. ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം പേരെങ്കിലും വേണ്ട രംഗമാണ്. ചിത്രീകരണം ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആണ്. ടെയ്ൽ എൻഡ് ആണ്. റിലീസും അതുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

വൺ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും ഒടിടി റീലീസ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ നിർമാതാവും തീയേറ്റർ റിലീസേ ഉള്ളൂ എന്നതിന് പൂർണ പിന്തുണയാണ് തന്നത്. അത് തീയേറ്ററിൽ കാണേണ്ട സിനിമയാണ്. ഞാനൊരു മമ്മൂട്ടി ആരാധകനാണ്, ഈ സിനിമ മറ്റേത് സംവിധായകൻ ചെയ്താലും എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഞാനെന്ന മമ്മൂട്ടി ആരാധകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലൊരു ചിത്രമാണ് വൺ". സന്തോഷ് നേരത്തെ മാതൃഭൂമി ഡോട് കോമിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബോബി സഞ്ജയ് ആണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് പുറമേ ജോജു ജോർജ്, മുരളി ​ഗോപി, നിമിഷ സജയൻ, ​ഗായത്രി അരുൺ തുടങ്ങിയ താരനിരയും ചിത്രത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ​ഗോപി സുന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സം​ഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. വൈദി സോമസുന്ദരമാണ് ഛായാ​ഗ്രഹണം. ഇച്ചായീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആർ ശ്രീലക്ഷ്മിയാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

