ഷാര്‍ജയില്‍ വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ താരങ്ങളായി മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ എം.എ. യൂസഫലിയുടെ സഹോദരനും ഗ്രൂപ്പ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ നാട്ടിക മുസ്ലിയാം വീട്ടില്‍ എം.എ. അഷ്റഫ് അലിയുടെയും സീന അഷ്റഫ് അലിയുടെയും മകന്‍ ഫഹാസും മൂവാറ്റുപുഴ ടി.എസ്. യഹിയയുടെയും സാഹിറ യഹിയയുടെയും മകള്‍ സിയയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹചടങ്ങിലാണ് ഇരുവരും അതിഥികളായെത്തിയത്.

ഷാര്‍ജ അല്‍ ജവഹര്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്ററില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ആസ്റ്റര്‍ ഡി.എം. ഹെല്‍ത്ത്കെയര്‍ ചെയര്‍മാനും എം.ഡി.യുമായ ആസാദ് മൂപ്പന്‍, അപ്പാരല്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ നീലേഷ് വേദ്, എസ്.എഫ്.സി. ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ മുരളീധരന്‍, മലബാര്‍ ഗോള്‍ഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ (ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍സ്) ഷംലാല്‍ അഹമ്മദ്, ഷംസുദ്ധീന്‍ ബിന്‍ മൊഹിയുദ്ദീന്‍ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

യുഎഇ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ സ്വീകരിക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദുബായിലെത്തിയത്. ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി സിനിമാതാരങ്ങളാണ് ഇവര്‍. കലാരംഗത്തെ സംഭാവനകള്‍ കണക്കിലെടുത്താണ് ആദരം. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, സഞ്ജയ് ദത്ത്, സാനിയ മിര്‍സ തുടങ്ങി കലാകായിക രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍ക്ക് ഗോല്‍ഡന്‍ വിസ നേരത്തേ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

---

Content Highlights: Mammootty and Mohanlal attend wedding together at Sharjah