പെർത്ത് : ഒരു ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ചാർട്ടർ വിമാനം, ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ചാര്‍ട്ടേഡ്‌ വിമാനം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രത്യേകതകളോട് കൂടി ജൂലൈ 25 ന് തന്നെ പെർത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാനം കൊച്ചിക്കു പുറപ്പെടും.



സിൽക്ക് എയറും ഓസ്‌ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമായ ഫ്ലൈ വേൾഡ് ഇന്റനാഷലും മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ്‌ ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ ചാപ്റ്ററുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയ എമ്പാടും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൂടി പരിഗണിച്ചു 10 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി യാത്ര സൗജന്യമാക്കാൻ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ അർഹതപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകൾക്ക് സൗജന്യ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതായി ഫ്ലൈ വേൾഡ് ഡയറക്ടർമാരായ റോണി ജോസഫ്, പ്രിൻസ് ജേക്കബ് മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ്‌ ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഓസ്‌ട്രേലിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിനോയ്‌ പോൾ, ഈസി ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജിങ് പാർട്ണർ മെൽവിൻ മാത്യു എന്നിവർ അറിയിച്ചു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം ലഭിക്കാൻ 0410366089 ബന്ധപ്പെടുക.

കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ സൗജന്യ കൗണ്‍സിലിങ്ങും ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ മൈഗ്രെഷൻ സോളിസിറ്റർ ( ഫ്ലൈ വേൾഡ് മൈഗ്രെഷൻ സെർവീസസ് )താരാ നമ്പൂതിരിയുടെ സേവനം ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0399484082.

