മമ്മൂട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പേജില്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച യുവാവിന് കൈത്താങ്ങുമായി മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകര്‍ രംഗത്ത് വന്നത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വിഷയത്തില്‍ മമ്മൂട്ടി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച പ്രേംകുമാറിന്റെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലലവ് മമ്മൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മമ്മൂട്ടിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന റോബര്‍ട്ട് കുര്യാക്കോസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

മമ്മൂട്ടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മധുരരാജയുടെ പോസ്റ്ററിന് താഴെയാണ്, വീണ് കിടപ്പിലാണെന്നും വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണെന്നും പ്രേംകുമാര്‍ കമന്റ് ചെയ്തത്. "ഇക്കാ എന്റെ സ്ഥലം പത്തനാപുരം ആണ് ഞാന്‍ മരത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് കിടപ്പിലാണ്. ഒരാളുടെ ഹെല്‍പ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാന്‍ പോലും പറ്റില്ല. വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ഭീഷണിയില്‍ ആണ്".. എന്നായിരുന്നു പത്തനാപുരം സ്വദേശിയായ പ്രേം കുമാറിന്റെ കമന്റ്.

ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് സഹായഹസ്തം നീട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. വിഷയം മമ്മൂട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താമെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കമന്റ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതായി റോബര്‍ട്ട് കുര്യാക്കോസ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത്.

റോബര്‍ട്ടിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്‌

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,

ഇന്നലെ മമ്മൂക്കയുടെ പേജില്‍ 'മധുര രാജ ' സിനിമയുടെ പോസ്റ്റിനു താഴെ പ്രേംകുമാര്‍ എന്ന വ്യക്തി സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഇട്ട ഒരു കമ്മന്റ് ഇതിനോടകം നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുകാണുമല്ലോ. ഈ കമന്റ് മമ്മുക്കയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നത് വരെ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ വാട്‌സാപ്പിലൂടെയും മറ്റും അത് അയച്ചു തരുന്നുമുണ്ട്.

ഇന്നലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായ കാര്യം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ മമ്മൂക്ക അത് കണ്ടു. ഉടനടി വിഷയം പഠിക്കാന്‍ നമ്മുടെ ഓഫിസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനെ തുടര്‍ന്ന് കെയര്‍ ആന്‍ഡ് ഷെയര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രോജക്ട് ഓഫിസറും തുടര്‍ന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ റവ. ഫാ: തോമസ് കുര്യന്‍ മരോട്ടിപ്പുഴയും പ്രേം കുമാറുമായി സംസാരിച്ചു

നിലവില്‍ മമ്മുക്ക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേമപദ്ധതികളില്‍ ഒന്നും പരിഹരിക്കാന്‍ ആവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെത് എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം എന്ന മമ്മൂക്കയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചു പ്രേംകുമാറിന്റെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ആദ്യം അടിയന്തിരമായി ഒരു സഹായം നല്‍കുന്നതാണ്.കൂടാതെ മമ്മുക്ക ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം പ്രേംകുമാറിന്റെ വീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്‍ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തന്നെ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും സഹായിക്കാവുന്ന കൂടുതല്‍ സാദ്ധ്യതകള്‍ ആരായുന്നതുമാണ്.

Content Highlights : Mammootty Facebook Page Mammootty Offering Help To A Fan Who Sought Help