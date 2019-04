മമ്മൂട്ടിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജില്‍ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ച യുവാവിന് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആരാധക കൂട്ടായ്മ. മമ്മൂട്ടി ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മധുരരാജ പോസ്റ്ററിന് താഴെയാണ് വീണ് കിടപ്പിലാണെന്നും വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ഭീഷണിയിലാണെന്നും പ്രേം കുമാര്‍ എന്ന യുവാവ് കമന്റ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് സഹായഹസ്തം നീട്ടി രംഗത്തെത്തിയത്. വിഷയം മമ്മൂട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്താമെന്നും ഇവര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇക്കാ എന്റെ സ്ഥലം പത്തനാപുരം ആണ് ഞാന്‍ മരത്തില്‍ നിന്ന് വീണ് കിടപ്പിലാണ്. ഒരാളുടെ ഹെല്‍പ് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു കിടക്കാന്‍ പോലും പറ്റില്ല. വീടും സ്ഥലവും ജപ്തി ഭീഷണിയില്‍ ആണ്.. എന്നാണ് പത്തനാപുരം സ്വദേശിയായ പ്രേം കുമാറിന്റെ കമന്റ് ചെയ്തത്.

മധുരരാജയുടെ പ്രൊമോഷന്‍ വര്‍ക്കിനായി മാറ്റിവച്ച പണം പ്രേം കുമാറിന് സഹായമായി നല്‍കാനാണ് ആരാധക കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആരാധകരുടെ കൂട്ടായ്മ മധുരരാജക്ക് വേണ്ടി പ്ലാന്‍ ചെയ്ത ഡിജെ പ്രോഗ്രാം റദ്ദാക്കി പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന തുക പ്രേം കുമാറിന് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമായി വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രേംകുമാര്‍. ഒരു കുടുംബം മുഴുവന്‍ വയ്യാത്ത ആളുമായി തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ തൊട്ടടുത്ത് ഡിജെ ആഘോഷവുമായി മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമയെ വരവേല്‍ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി- ടീം ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രൊമോഷന്‍ യൂണിറ്റ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു.

കുറിപ്പ് വായിക്കാം:

സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് മുഴുവന്‍ നിങ്ങള്‍ വായിക്കണം...

ഈ വരുന്ന 12-ാം തീയതി റിലീസ് ആകുന്ന നാം എല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മധുരരാജയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപെട്ട് ടീം OPU വും MFWAI പുനലൂര്‍ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയും ചേര്‍ന്ന് ഫാന്‍സ് ഷോ നടത്തുന്ന വിവരം നിങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ... ഈ ഫാന്‍സ് ഷോയോട് അനുബന്ധിച്ചു 11 ആം തീയതി രാത്രി 8 മണിക്ക് ഞങള്‍ ഒരു ഡിജെ പ്രോഗ്രാമും നടത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു... ഇതിലേക്കായി ഏകദേശം 25000 രൂപയോളം ഞങ്ങള്‍ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു..പക്ഷെ ആ ഡിജെ പ്രോഗ്രാം തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് നടത്തണ്ടാ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങടെ തീരുമാനം.

അതിന് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ മമ്മൂക്കയുടെ പോസ്റ്റില്‍ കണ്ട പുനലൂര്‍ പത്തനാപുരം സ്വേദേശി ആയ പ്രേം കുമാര്‍ എന്ന ഒരാളുടെ കമന്റ ആണ്. ഞാന്‍ അസുഖ ബാധിതനായി നാലു വര്‍ഷം ആയി കിടപ്പിലാണ്. എന്റെ വീടും സ്ഥലവും ഇപ്പോള്‍ ജപ്തി ഭീഷണിയില്‍ ആണ്.. എന്നെ എങ്ങനേലും സഹായിക്കണം മമ്മൂക്ക എന്നായിരുന്നു ആ കമന്റ. ഈ കമന്റ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ അതിനടിയില്‍ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഞങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു കാര്യം തിരക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായി സംസാരിച്ചു..

നാല് വര്‍ഷം മുന്‍പ് പ്രേം കുമാര്‍ ഒരു മരത്തില്‍ നിന്ന് വീഴുകയും അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് തളര്‍ന്ന് കിടപ്പിലാവുകയും ചെയ്തു.. ചികിത്സക്കായി വീടും പുരയിടവും ബാങ്കില്‍ പണയം വെക്കുകയും നാല് കൊല്ലമായി ഒരു തവണ പോലും പൈസ അടക്കാന്‍ നിര്‍വാഹം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു.. ഇപ്പോള്‍ പലിശ മാത്രം ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷത്തോളം ആയി... പലിശ അടച്ചില്ലെങ്കില്‍ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാന്‍ ആണ് ബാങ്കിന്റെ തീരുമാനമത്രെ.

പ്രേംകുമാറിന് 2 ആം ക്ലാസിലും 5 ആം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന 2 കുട്ടികള്‍ ആണ് ഉള്ളത്. വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രേംകുമാറിനോടൊപ്പം ആണ്.. ഒരു കുടുബം മുഴുവന്‍ വയ്യാത്ത ഒരാളുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ തൊട്ടടുത്ത് ഡിജെ ആഘോഷവും ആയി മമ്മൂക്കയുടെ പടത്തെ വരവേല്‍ക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് തോന്നി..

അത് കൊണ്ട് ആ പരിപാടി ഉപേക്ഷിച്ചു പരിപാടിക്കായി മാറ്റി വെച്ച 25000 രൂപ പ്രേംകുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ട് ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായെങ്കില്‍ അവരോട് ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.... ഈ മുടങ്ങിയ ഡിജെ പ്രോഗ്രാമിന് പകരമായി ഇതിലും വമ്പന്‍ പരിപാടി അടുത്ത മമ്മൂക്ക പടത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി ഒരുക്കും എന്ന് വാക്ക് തരുന്നു. എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക

