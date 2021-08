മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി മറ്റൊരു ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമൊരുക്കാൻ നിർമ്മാതാവ് വേണു കുന്നപ്പിള്ളി. നിർമാതാവ് ആന്റോ ജോസഫ് ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സിനിമയിൽ അൻപതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയ്ക്ക് ബിജെപിയുടെ ആദരം അർപ്പിക്കാൻ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് കെ സുരേന്ദ്രൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂവരും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് പുതിയ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആന്റോ സ്ഥിരീകരിച്ചത്..

"അഭിനയജീവിതത്തിലെ അരനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ച മമ്മൂക്കയെ അനുമോദിക്കാൻ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ എത്തിയപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതൽമുടക്കുള്ള മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ് വേണു കുന്നപ്പിള്ളിയും (കാവ്യാ ഫിലിംസ്) ചേർന്നെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ. മമ്മൂക്കയോടൊപ്പമുള്ള അടുത്ത ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു വേണു കുന്നപ്പിള്ളി."ആന്റോ കുറിച്ചു

എം പത്മകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്‍ത 'മാമാങ്കം' 2019ലാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത്. ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ, അച്യുതൻ ബി നായർ, സിദ്ദിഖ്, പ്രാചി തെഹ്‍ലാൻ, സുരേഷ് കൃഷ്‍ണ, മണിക്കുട്ടൻ, സുദേവ് നായർ, കനിഹ, അനു സിത്താര, ഇനിയ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

