മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ ആസ്പദമാക്കി മലയാളത്തില്‍ സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു. ദ അൺടോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോറി ഓഫ് എ ലയണ്‍ ഹാര്‍ട്ടഡ് ഏഞ്ചല്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം മുംബൈയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നഴ്‌സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

പെന്‍ ആന്റ് പേപ്പര്‍ ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ ഷിനോസ് മാത്യു, ബാദുഷ, സിബി ചാവറ എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെയും ഹിന്ദിയിലെയും വന്‍ താരനിര ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും.

2008 നവംബര്‍ മാസത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. നവംബര്‍ 26-ന് തുടങ്ങിയ ഈ ആക്രമണം ഏതാണ്ട് 60 മണിക്കൂറുകളോളം പിന്നിട്ട് നവംബര്‍ 29-ന് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം അക്രമികളെ വധിക്കുന്നതുവരെ നീണ്ടു നിന്നു. 22 വിദേശികളടക്കം 195 ആളുകളാണ് അക്രമത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

