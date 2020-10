രാവിലെ ആറിന് മുൻപുതന്നെ ഉണരും. കുളിക്കുശേഷമുള്ള പ്രാർഥനയ്ക്കും മാറ്റമില്ല. വീൽചെയറിലായതിനാൽ യോഗയ്ക്ക് മാത്രം മുടക്കം വന്നു. മറ്റൊന്നിനും മാറ്റമില്ല മലയാള സിനിമയിലെ മുത്തശ്ശനായ പി.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക്. തുലാമാസത്തിലെ തിരുവോണനാളായ ശനിയാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് 98-ാം പിറന്നാളാണ്.

പ്രായത്തിന്റെ അവശതകൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളോ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ആഹാരക്രമത്തിൽ ചിട്ടയുണ്ടെങ്കിലും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം പഞ്ചസാര നിർബന്ധം.

പയ്യന്നൂർ കോറോം പുല്ലേരി വാധ്യാരില്ലത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ഇപ്പോൾ തറവാട്ടുവീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാറേയില്ല. ഇളയമകൻ പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് സാക്ഷിയാവാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ എറണാകുളത്ത് പോയിരുന്നു.

ജയരാജിന്റെ ദേശാടനത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ 76 വയസ്സായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിക്ക്. അവിചാരിതമായാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. പിന്നീട് മലയാളം കടന്ന് തമിഴിലും സാന്നിധ്യമറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. കമൽ ഹാസനൊപ്പം 'പമ്മൽകെ സമ്മന്തം', രജനികാന്തിനൊപ്പം 'ചന്ദ്രമുഖി', ഐശ്വര്യ റായിയുടെ മുത്തച്ഛൻവേഷത്തിൽ 'കണ്ടുകൊണ്ടേൻ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ', മലയാളസിനിമകളായ 'രാപ്പകൽ', 'കല്യാണരാമൻ', 'ഒരാൾമാത്രം' തുടങ്ങിയവയിൽ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. മകളുടെ ഭർത്താവായ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'മഴവില്ലിന്നറ്റംവരെ'യാണ് ഒടുവിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രം.

ഇത്തവണ പിറന്നാളിന് ആഘോഷങ്ങളില്ല. പേരക്കുട്ടി നിഹാരയുടെയും പിറന്നാളാണ് ശനിയാഴ്ച. മകൾ ദേവകിയും ഭർത്താവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയും മകൻ ഭവദാസനും ഭാര്യ ഇന്ദിരയും മകൾ യമുനയും ഭർത്താവ് പുരുഷോത്തമനും ഇളയമകൻ ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ഭാര്യ നിതയും പേരക്കുട്ടികളും ഈ വർഷം പിറന്നാളിന് തറവാട്ടിലുണ്ടാവും.

