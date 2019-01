അര്‍ജുന്‍ കപൂറും മലൈക അറോറയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ ടിവി ഷോയില്‍ അര്‍ജുന്‍ അതിഥിയായെത്തിയപ്പോള്‍ അവതാരകന്‍ കരണ്‍ ജോഹര്‍ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അര്‍ബാസ് ഖാനായിരുന്നു മലൈകയുടെ മുന്‍ ഭര്‍ത്താവ്.

തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ മുന്‍ഭര്‍ത്താവിന് ചോര്‍ത്തി കൊടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ ഡ്രൈവറെ മലൈക താക്കീത് ചെയ്തുവെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇവരുടെ ബന്ധത്തില്‍ സല്‍മാനും കുടുംബത്തിനും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കളുടെ എതിര്‍പ്പുകള്‍ കാരണമാണ് മലൈകയും അര്‍ജുനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നീണ്ടുപോകുന്നതെന്നും പ്രചരണങ്ങളുണ്ട്.

സല്‍മാന്റെ സഹോദരി അര്‍പിതയായിരുന്നു അര്‍ജുന്‍ കപൂറിന്റെ ആദ്യ കാമുകി. കുറച്ചു കാലം മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ആ ബന്ധം പിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ അര്‍ജുന്‍ സല്‍മാന്റെ സഹോദരന്‍ അര്‍ബാസ് ഖാന്റെ മുന്‍ഭാര്യയായിരുന്ന മലൈകയുമായി അടുപ്പത്തിലാവുകയായിരുന്നു. മലൈക അര്‍ജുനോടൊപ്പം പൊതു വേദികളിലടക്കം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്നുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.

