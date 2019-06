അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് അര്‍ജുന്‍ കപൂറുമായി താന്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് മലൈക അറോറ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അര്‍ജുന്റെ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തിലായിരുന്നു മലൈകയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അവധിയാഘോഷിക്കാന്‍ ഇരുവരും ന്യൂയോര്‍ക്കിലേക്ക് പറന്നു. യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇരുവരും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഒരു ചിത്രത്തില്‍ എന്റെ ഹൃദയം അവളുടെ പക്കലാണെന്ന് അര്‍ജുന്‍ കുറിച്ചു. ലൗ സിമ്പലിന്റെ ആകൃതിയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബാഗ് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്ന മലൈകയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

അര്‍ജുനും മലൈകയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലാണെന്ന ഗോസിപ്പുകള്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി. 45 കാരിയായ മലൈകയും 34 വയസ്സുള്ള അര്‍ജുനും തമ്മില്‍ പ്രണയിക്കുന്നത് കണ്ട് രോഷം കൊള്ളുന്ന കപട സദാചാരവാദികളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഈ പുതിയ ചിത്രം.

സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ സഹോദരന്‍ അര്‍ബ്ബാസ് ഖാനുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷമാണ് അര്‍ജുനുമായി മലൈക അടുത്തത്. പൊതുചടങ്ങുകളിലും മറ്റും ഇവര്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ഗോസിപ്പുകള്‍ ശക്തമായി. എന്നാല്‍ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇവര്‍ മറുപടി നല്‍കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു പതിവ്.

Content Highlights: Malaika Arora makes relationship with Arjun Kapoor official, Arjun Kapoor birthday, Bollywood, new york stories