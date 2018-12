ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ കുള്ളനായി എത്തുന്നു എന്നതായിരുന്നു സീറോ എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയത്. ആനന്ദ് എല്‍ റായിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ബോക്‌സോഫീസില്‍ കാര്യമായ ചലനങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ സീറോയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാര ജേതാവ് മലാല യൂസഫ് സായ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിയലൂടെയാണ് മലാല തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സീറോയുടെ പോസ്റ്ററിന് മുന്നില്‍ നിന്ന ഷാരുഖിനോടുള്ള ആരാധനയും മലാല പങ്കുവെച്ചു.

''ഹലോ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍,നിങ്ങളുടെ സിനിമ രസകരമായിരുന്നു.എന്റെ കുടുംബത്തിന് മുഴുവന്‍ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആരാധികയാണ് ഞാന്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെ നിങ്ങളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോര്‍ഡിലോ അല്ലെങ്കില്‍ യുകെയില്‍ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ദിവസമായിരിക്കും . നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.'' മലാല പറയുന്നു.

ഷാരുഖ് ഖാന്‍, ബൗവ്വാ സിങ്ങ് എന്ന കഥാപാത്രമായി അവതരിച്ച ചിത്രത്തില്‍ നായികമാരായി അനുഷ്‌ക ശര്‍മ്മയും കത്രീന കൈഫുമാണ് എത്തിയത്. ചിത്രത്തിലെ അനുഷ്‌കയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു കൊണ്ട് വിരാട് കോലിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ContentHighlights: Malala yousuf sai praises the movie zero .sharukh khan, zero bollywood movie, anushka sharma, anand l rai