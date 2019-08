കൊച്ചി: പ്രശ്‌സത മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ബിനീഷ് ഭാസ്‌ക്കര്‍ അന്തരിച്ചു. 45 വയസ്സായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത് 4.30 ന് എറണാകുളം ലിസി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി അസുഖബാധിതനായിരുന്നു.

20 വര്‍ഷം മുന്‍പ് പട്ടണം ഷായ്‌ക്കൊപ്പം ടെലിഫിലിമിലൂടെയാണ് ബിനീഷ് സിനിമാരംഗത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് പി.വി ശങ്കറിനൊപ്പം സഹായിയായി. നടി ദിവ്യാ ഉണ്ണിയുടെ പേഴ്സണല്‍ മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

കൃത്യം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ബിനീഷ് സ്വതന്ത്ര്യ മേക്കപ്പ്മാനായി. തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഗ്ഗം. വാസ്തവം, താന്തോന്നി, കാക്കി, വെള്ളിത്തിര, പോസിറ്റീവ്. ഓറഞ്ച് തുടങ്ങി അമ്പതിലേറെ സിനിമകള്‍ ചെയ്തു. മമ്മൂട്ടി പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന മാമാങ്കത്തിലാണ് അവസാനമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. എട്ടു വര്‍ഷത്തോളം ഓള്‍ കേരള സിനി മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ആന്റ് ഹെയര്‍സ്‌റ്റൈലിസ്‌റ് യൂണിയന്റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

ഭാര്യ: അനുചിത്ര, മകന്‍: അബിസ് (മൂന്നാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ഥി). സംസ്‌കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് വാളകം മേക്ക കടമ്പില്‍ വീട്ടുവളപ്പില്‍.

Content Highlights: Make up artist Binish Bhaskar passes away mammootty mamangam movie divya unni's former artist