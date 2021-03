മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രക്തസാക്ഷിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സന്ദീപിന്റെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്ന മേജർ സിനിമയിലെ നായകൻ ആദിവി ശേഷ്.

എല്ലാ വർഷവും മേജർ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ജന്മവാർഷികത്തിന് ’രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ രക്തസാക്ഷിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനോടുള്ള ആദരവിന്റെ അടയാളമായി, മേജർ സന്ദീപിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആളുകൾക്ക് ഒരു മൈക്രോ സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചു, അവരുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഈ സൈറ്റിൽ പങ്ക് വെയ്ക്കും.

26/11 ആക്രമണത്തിലെ വീരോചിതമായ ത്യാഗത്തിനും ധീരതയ്ക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു, പക്ഷേ അതുവരെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. മേജർ തന്റെ ജീവിതശൈലി ആഘോഷിക്കുന്നു, അവന്റെ ത്യാഗം മാത്രമല്ല. ഒരു ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു മകനെ, ഒരു സുഹൃത്തിനെ, ഒരു പട്ടാളക്കാരനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെയും ആഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. "ചിത്രത്തിലെ നായകൻ ആയ ആദിവി ശേഷ് പറഞ്ഞു.

ശശി കിരണ്‍ ടിക്കയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നടന്‍ മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജി.മഹേഷ് ബാബു എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്സും സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സും ചേര്‍ന്നാണ്. ഹിന്ദിയിലും തെലുങ്കിലുമായാണ് ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നത്. 2021 ലോകവ്യാപകമായി സമ്മര്‍ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. ചിത്രത്തില്‍ ശോഭിത ധൂലിപാല, സെയ് മഞ്ജരേക്കര്‍, പ്രകാശ് രാജ്, രേവതി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പി.ആര്‍.ഒ ആതിര ദില്‍ജിത്ത്.

2008ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനിടെ 14 സിവിലിയന്മാരെ രക്ഷിച്ച എന്‍.എസ്.ജി കമാന്‍ഡോയാണ് മേജര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ നവംബര്‍ 27 നാണ് മേജര്‍ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

പരിക്കു പറ്റിയ സൈനികനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചെറുവണ്ണൂരിലാണ് സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ ജനിച്ചത്. പിന്നീട് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് താമസം മാറുകയായിരുന്നു.

