പ്രഭാസ്, സെയ്ഫ് അലിഖാന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദിപുരുഷ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരും വൈകീട്ട് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മുംബൈ ഗുര്‍ഗോണിലെ സെറ്റിലാണ് തീപ്പിടിത്തം ഉണ്ടായത്.

A massive fire gutted the set of #Adipurush in Mumbai. Today was the muhurta shot of #Prabhas and #SaifAliKhan starter #AdipurushAarambh. The 400 cr budget 3D film is being directed by Om rout where Prabhas playing the role of #LordRama and Saif is #Lankesh. #RebelStar pic.twitter.com/znynAS37tl