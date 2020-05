മുതിര്‍ന്ന നടനും അച്ഛനുമായ കൃഷ്ണയുടെ ജന്മദിനത്തില്‍ പുതിയ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ പങ്കുവെച്ച് തെലുഗു നടന്‍ മഹേഷ് ബാബു. ഗീത ഗോവിന്ദം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ പരശുറാം തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാരു വാരി പാട്ടയുടെ പോസ്റ്ററാണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

'ഇതാ സര്‍ക്കാരു വാരി പാട്ടയുടെ ആദ്യ അറിയിപ്പ്. മറ്റൊരു ഹാട്രിക്ക് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിന്റെ തുടക്കം', എന്നാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റിന് അദ്ദേഹം അടിക്കുറിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് മഹേഷ് ബാബു ആരാധകര്‍, അധികം വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാത്ത രീതിയിലാണ് പോസ്റ്റിന്റെ രൂപകല്പന. കാത് കുത്തിയ കഴുത്തില്‍ ഒരു രൂപ നാണയത്തിന്റെ ടാറ്റൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പോസ്റ്ററില്‍ മഹേഷ്.

സംവിധായകന്‍ പരശുറാമും ട്വിറ്ററിലൂടെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'സൂപ്പര്‍സ്റ്റാര്‍ മഹേഷ് ബാബുവിനെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന എന്റെ ഒത്തിരി നാളായുള്ള ആഗ്രഹം പൂര്‍ത്തിയായി. സെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു സ്വപ്‌നസാക്ഷാത്കാരം', ട്വീറ്റിലൂടെ പരശുറാം കുറിച്ചു.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്റെ ബാനറില്‍ രാം അചന്തയാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. എസ്.എസ്. തമനാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം. നായിക ആരെന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തതയുണ്ട്.

Content Highlights: Mahesh Babu shares poster of new movie Sarkaru Vaari Paata with Parasuram