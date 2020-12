തന്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം കാണാതെപോയ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നടൻ ആർ.മാധവൻ. എട്ടോളം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് മാധവൻ ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. സിനിമകൾ ഏതാണെന്നും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇതിൽ ഏത് വേഷമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും ഏതാണ് തനിക്കു ചേരാത്തതെന്നും ആരാധകരോട് മാധവൻ ചോദിക്കുന്നു.

പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമകൾ നടക്കാതെ പോകുന്നത് വളരെ ദുഖകരമാണെങ്കിലും സ്വാഭാവികമാണ്. ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ വെളിച്ചം കാണാതെ പോയ ധാരാളം സിനിമകളും ധാരാളമുണ്ട്.

മലയാളചിത്രം ചാർലിയുടെ തമിഴ് റീമേക്ക് മാരാ, നമ്പി നാരായണന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന റോക്കെട്രി എന്നിവയാണ് മാധവന്റെ പുത്തൻ റിലീസുകൾ.

