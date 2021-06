ലീന മണിമേഖല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മാടത്തിയുടെ മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പാര്‍വ്വതി തിരുവോത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. കരുവാച്ചി ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോംമായ നീസ്ട്രീം വഴി ജൂണ്‍ 24ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ലീന മണിമേഖല സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മാടത്തിയുടെ ഒഫിഷ്യല്‍ റിലീസ് ഡേറ്റ് പാര്‍വ്വതി തിരുവോത്ത് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജസ് വഴി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. കരുവാച്ചി ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില്‍ ലീന മണിമേഖല നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ജൂണ്‍ 24ന് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോംമായ നീസ്ട്രീം വഴി റിലീസ് ചെയ്യും.

'ഒന്നുമല്ലാത്തോര്‍ക്കു ദൈവങ്ങളില്ല. അവര്‍ തന്നെ അവരുടെ ദൈവങ്ങള്‍' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ ഇറങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം തമിഴ്നാടിന്റെ വിദൂര ഭാഗത്ത് ''അണ്‍സീയബിള്‍'' എന്ന് സമൂഹം വിലക്ക് കല്പിച്ച ജാതി വിഭാഗത്തില്‍ ജനിച്ച ഒരു കൗമാരക്കാരിയുടെ കഥയാണ്. മാടത്തി ഒരു അണ്‍ഫെയറി ടെയിലാണ്; ദളിതരുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കഴുകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായ പുതിരെയ് വണ്ണാരുകളെ കുറിച്ചും, അവരുടെ സമുദായത്തിലെ മരണമടഞ്ഞവരും, ആര്‍ത്തവമുള്ളവരുമായ സ്ത്രീകള്‍ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കണം, കാരണം അവരെ കാണുന്നത് തന്നെ മലിനമാണെന്നു മറ്റുള്ളവര്‍ കരുതുന്നു. ലിംഗഭേദം, ജാതി, സ്വത്വം, മതവിശ്വാസം, അക്രമം എന്നിവയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ സിനിമ.

പോയറ്റിക് ഫിലംസിലൂടെ പ്രശസ്തയാര്‍ജ്ജിച്ച ലീന മണിമേഖല തന്റെ സിനിമകള്‍ വഴി സാമൂഹ്യ നീതിയെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കര്‍ കൂടിയാണ്. നിരവധി സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍കലര്‍ന്ന നരേറ്റീവ് ഡോക്യൂമെന്ററികള്‍ ചിത്രീകരിച്ചു അന്തര്‍ദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളില്‍ നിരവധി ബഹുമതികളും, അംഗീകാരങ്ങളും എറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ലീന. ഗോഡസ്സസ് (2009), സെങ്കടല്‍ ദി ഡെഡ് സീ (സിനിമ വേറിറ്റെ, 2011), മൈ മിറര്‍ ഈസ് ദി ഡോര്‍ (സൈന്‍ പോയം 2012), വൈറ്റ് വാന്‍ സ്റ്റോറീസ് (ഫീച്ചര്‍ ഡോക്യൂമെന്ററി, 2015), ഈസ് ഇറ്റ് ടൂ മച്ച് ടു ആസ്‌ക് (മോക്കുമെന്ററി, 2017) എന്നീ സൃഷ്ടികള്‍ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫിലിംമേക്കറായി ലീന മണിമേഖലയെ മാറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സിനിമ അനുഭവം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു.

മാടത്തി ഇതിനോടകം തന്നെ ബൂസന്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, തേര്‍ഡ് ഐ ഏഷ്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, ഷിക്കാഗോ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, ഷികാഗോ; ഡി സി സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ ഡി സി; മൊസൈക് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍, ടോറോന്റോ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനേകം ദേശീയ, അന്തര്‍ദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു നിരൂപക ശ്രദ്ധ എറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

