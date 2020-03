കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി കേരളം അതിജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുന്നതിനിടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ സംവിധായകന്‍ എം.എ നിഷാദ് രംഗത്ത്. സര്‍ക്കാരും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങളും ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുമ്പോള്‍ ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങളെ ജനം പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമെന്ന് എം.എ നിഷാദ് പറയുന്നു.

എം.എ നിഷാദിന്റെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

ശ്രീ രമേശന്‍,

ഒരിക്കല്‍ ദീര്‍ഘകാലം കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടിരിക്കാന്‍ അങ്ങേക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈയുളളവന്‍. ആ അഭിപ്രായം ഞാന്‍ തിരുത്തുന്നു. അങ്ങ് അതുക്കും മേലെയാണ്. ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എങ്ങനെ,ആയിക്കൂടാ എന്ന് താങ്കള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു...രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്,ഒരു റെഫറന്‍സാണ് അങ്ങ്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങയുടെ പത്രസമ്മേളനങ്ങളും, പ്രസ്താവനകളും.. അങ്ങ് കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ വരും പോരാളിയാകണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്..

ലോകം മുഴുവനും, ഒരു മഹാമാരിയെ പറ്റി ആകുലപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോള്‍, ഒരുതരം ചീപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന അങ്ങേക്കിരിക്കട്ടെ ഒരു കുതിരപവന്‍...

കേരള സര്‍ക്കാരും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളും ലോകത്തിന് മാതൃകയാകുമ്പോള്‍ ഒരുമാതിരി കുത്തിതിരുപ്പുകളുമായി അങ്ങെത്തുമ്പോള്‍, ജനം നിങ്ങളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുന്ന കാഴ്ച്ചയാണ്,ഇന്നിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒന്നാം ക്‌ളാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ കല്ല് പെന്‍സിലിന് വേണ്ടി വഴക്കിടാറുണ്ട്...ആ കുട്ടികളേക്കാലും പക്വതകുറവാണ് അങ്ങയുടെ പ്രവര്‍ത്തിയില്‍ കാണുന്നത്. കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാന്‍...

അടുത്ത തവണയും കൂടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവാന്‍ ഇതൊന്നും പോരാ..

കുഞ്ഞാലികുട്ടി ആ സ്ഥാനത്തിലേക്കുളള മത്സരത്തിലാണ്...

അങ്ങ് വിമര്‍ശിക്കണം സര്‍ക്കാറിനെ...

ഇത് പോലെ തന്നെ...

എല്ലാ വിധ ആശംസകളും നേരുന്നു...

