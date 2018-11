വെബ് പൈറസി വിഷയങ്ങളില്‍ തമിഴ് സിനിമാ വ്യസായത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സിനെ കൂപ്പു കുത്തിക്കാന്‍ ആരാധകര്‍ കൂടി സഹായിക്കണമെന്നഭ്യര്‍ഥിച്ച് 2.0 എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് രംഗത്ത്. വ്യാഴാഴ്ച്ച റിലീസായ ഉടന്‍ ചിത്രത്തിന്റെ എച്ച ഡി പതിപ്പ് തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സ് അടക്കം വിവിധ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ഈ ആവശ്യം.

പകര്‍പ്പാവകാശം ലംഘിച്ചു കൊണ്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ പതിപ്പുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ അയയ്ക്കൂ എന്നാണ് ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ നാലു വര്‍ഷത്തെ അധ്വാനം, കോടികളുടെ മുതല്‍, ആയിരത്തോളം വരുന്ന ടെക്‌നീഷ്യന്‍മാരുടെയും അധ്വാനം ഇവയൊത്തു ചേര്‍ന്ന് നല്‍കുന്ന ആ നല്ല അനുഭവത്തെ നശിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പൊറസിയോട് നോ പറയാം. പൈറേറ്റഡ് ലിങ്കുകള്‍ അയയ്ക്കൂ എന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഇമെയില്‍ ഐഡിയും നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ട്വീറ്റിനൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ആരാധകരുള്‍പ്പെടെ നിരവധി പേര്‍ പൈറസിയെ വെറുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിലീസിനു മുമ്പേ ചിത്രം ചോര്‍ത്തുമെന്ന തമിഴ് റോക്കേഴ്‌സിന്റെ വെല്ലുവിളിയെത്തുടര്‍ന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കാള്‍ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. തമിഴ് സിനിമയുടെ പൈറേറ്റഡ് വേര്‍ഷന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെത്തിക്കുന്ന 12,000 ലേറെ വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സര്‍വ്വീസ് പ്രൊവൈഡര്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഹര്‍ജിയില്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ അതു വരെ ഇറങ്ങിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ചെലവു കൂടിയ ചിത്രമായിരുന്നു 2.0. രജനീകാന്ത്, അക്ഷയ്കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ നായകനും വില്ലനുമായെത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. ആമി ജാക്‌സനനാണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.

