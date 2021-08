മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം ലൂസിഫറിന്റെ തെലുങ്ക് റീമേയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി. ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രം​ഗങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിനാണ് തുടക്കമായത്. സിൽവയാണ് സംഘട്ടന സംവിധായകൻ. ലൂസിഫറിന്റെയും സംഘട്ടനം സംവിധാനം ചെയ്തത് സിൽവയായിരുന്നു.

ചിരഞ്ജീവിയുടെ 153ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ജയം മോഹൻരാജയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നീരവ് ഷാ ആണ് ഛായാ​ഗ്രഹണം. എസ് തമൻ ആണ് സം​ഗീതം.

With the blessings of parents and well wishers starting next journey, this time a Mega one 😇

Getting set with an amazing team

Dop #Niravshah

Art dir @sureshsrajan

Stunt @silvastunt #Chiru153 #megastar153#shootstarts pic.twitter.com/puSMuJP4Ju