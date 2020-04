ലോക്ഡൗണിനിടയില്‍ അന്തരിച്ച പ്രിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ വസതിയിലെത്തി വിജയ് സേതുപതി. ചെന്നൈയില്‍ പോരൂരില്‍ അന്തരിച്ച മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ നെല്ലായി ഭാരതിയുടെ വീട്ടിലാണ് മക്കള്‍ സെല്‍വനെത്തിയത്. പൊതുദര്‍ശനത്തിനു വച്ച മൃതശരീരത്തില്‍ പൂക്കളര്‍പ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണവും കൈമാറിയാണ് മക്കള്‍സെല്‍വന്‍ മടങ്ങിയത്.

അന്തരിച്ച നെല്ലായി ഭാരതി പ്രശസ്ത സിനിമാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ്. മരണാനന്തര ചടങ്ങില്‍ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം വളരെക്കുറച്ചു പേര്‍ മാത്രമേ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എത്തിച്ചേരാന്‍ പറ്റാതിരുന്നവര്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു.

വിജയ്‌യ്‌ക്കൊപ്പം വിജയ് സേതുപതി അഭിനയിക്കുന്ന മാസ്റ്ററിന്റെ റിലീസ് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കയാണ്.

