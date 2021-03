ലോസ് ആഞ്ജലീസ്: ഗ്രാമി പുരസ്‌കാരവേദിയിലും ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം. പ്രമുഖ യുട്യൂബര്‍ ലില്ലി സിങ്ങാണ് ''ഞാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കൊപ്പം'' എന്നെഴുതിയ മുഖാവരണം ധരിച്ച് പുരസ്‌കാരവേദിയിലെത്തിയത്. കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ ലില്ലിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടി

നേരത്തേയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ലില്ലി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ലില്ലിയെ പിന്തുണച്ച് സ്വര ഭാസ്‌കര്‍, ഡ്ബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ താരം സുനില്‍ സിംഗ് എന്നിവര്‍ രംഗത്തെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്‌കാര വേദിയിലും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ലില്ലിയെ അഭിനന്ദിച്ചു.

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 @Lilly taking the Indian #FarmersProtests to the #GRAMMYs https://t.co/wxCd2WXPnn